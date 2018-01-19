Туркменский лидер осмотрел одну из авиабаз страны

АШХАБАД, 18 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 января Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов нанес визит в одно из воинских подразделений Военно-Воздушных Сил.

Здесь глава государства ознакомился с ходом материально-технического переоснащения военных ведомств, условиями службы и быта военнослужащих, проводимой работой по укреплению обороноспособности страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"