Глава государства произвел кадровые перестановки

АШХАБАД, 19 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов продолжил производить изменения в кадровом составе руководства страны.

Так, новым заместителем председателя Государственного концерна "Türkmenawtoýollary" стал Мергенгелды Ходжаев, на должность заместителя министра коммунального хозяйства Туркменистана заступит Байраммырат Гурбанов.

Также заместителем министра внутренних дел назначен подполковник полиции Овездурды Ходжаныязов.

Кроме того,Мерет Аширбаев был освобожден от должности президента Академии наук Туркменистана в связи с выходом на заслуженный отдых.

ИП "ТУРКМЕНинформ"