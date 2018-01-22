МИД Туркменистана посетила парламентская делегация Южной Кореи

АШХАБАД, 20 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 января ведомство внешней политики Туркменистана посетила делегация парламента Республики Корея, прибывшая с визитом в Ашхабад во главе с президентом группы парламентской дружбы Корея-Туркменистан Парк Дэ Чулом. Делегацию принял министр иностранных дел Рашид Мередов.



В ходе встречи стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межпарламентского сотрудничества, обсудили пути активизации международного взаимодействия, двусторонних политических, торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, сотрудничества в сферах науки и технологий, бизнеса, энергетики, строительства и транспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"