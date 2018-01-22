Правительство Туркменистана провело очередное заседание

АШХАБАД, 21 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Встреча была организована с целью рассмотрения текущего положения дел в сферах банков и финансов, торговли и экономики, статистики, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, текстильной индустрии, строительства, энергетики и коммунального хозяйства, здравоохранения, науки, образования, культуры и спорта, разработанных программ по развитию велаятов и столицы, хода подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"