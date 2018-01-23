Балканские нефтяники открыли новую скважину

Балканские нефтяники открыли новую скважину22.01.2018 11:53
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На месторождении Экизак в Экеремо-Гогерендагской зоне в Балканском велаяте Туркменистана введена в строй новая скважина.
Проектная глубина скважины составляет 3600 метров, в ходе бурения на глубине 3400 метров был получен промышленный приток нефти и газа мощностью 20 тонн нефти и почти 50 тысяч кубометров природного газа в сутки.
Разработкой скважины занимаются специалисты Корпеджинского управления буровых работ ПК "Туркменнефть".
ИП "ТУРКМЕНинформ"