Балканские нефтяники открыли новую скважину

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". На месторождении Экизак в Экеремо-Гогерендагской зоне в Балканском велаяте Туркменистана введена в строй новая скважина.

Проектная глубина скважины составляет 3600 метров, в ходе бурения на глубине 3400 метров был получен промышленный приток нефти и газа мощностью 20 тонн нефти и почти 50 тысяч кубометров природного газа в сутки.

Разработкой скважины занимаются специалисты Корпеджинского управления буровых работ ПК "Туркменнефть".

ИП "ТУРКМЕНинформ"