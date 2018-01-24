Посол Индии завершает работу в Ашхабаде

АШХАБАД, 23 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с отбывающим из страны в связи с завершением своей дипломатической миссии Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Нагендром Прасадом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили актуальные вопросы развития туркмено-индийского диалога, международной политики, представляющие взаимный интерес, строительства газопровода ТАПИ.

Нагендр Прасад приступил к работе в Ашхабаде в июле 2014 года, сменив в должности Сунила Джаина, пребывавшего на этом посту с декабря 2010 до ноября 2013 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"