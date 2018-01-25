Новый посол Южной Кореи был принят главой Туркменистана

АШХАБАД, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Корея Джин Ки Хуном.

В ходе аудиенции Президент и его гость обсудили актуальные вопросы развития туркмено-корейского диалога, как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Приоритетными направлениями сотрудничества были названы политика, торговля и экономика, строительство, энергетика, транспорт, бизнес, гуманитарная сфера.

Джин Ки Хун сменит в должности Джонг Тэ-Ина, который работал в Туркменистане с ноября 2014 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"