Туркменская делегация посетила Великобританию

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 января делегация Туркменистана завершила трехдневный визит в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, предпринятый с целью участия в прошедших в Лондоне очередном раунде двусторонних политических консультаций по линии МИД и 6-м заседании Туркмено-британского торгово-промышленного совета, в ходе которых обсуждались перспективы развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК, энергетической безопасности, транспорта, промышленности, инвестиций, банков и финансов, инженерной отрасли.

Кроме того, туркменская делегация провела встречи с государственным министром по делам Европы, Северной и Южной Америки в Министерстве иностранных дел и по делам Содружества сэром Аланом Данканом, государственным министром по торговой политике Великобритании Грегом Хэндсом, посетила Королевский Объединенный Институт оборонных исследований (RUSI), Министерство иностранных дел и по делам Содружества и Палату лордов парламента Великобритании.

ИП "ТУРКМЕНинформ"