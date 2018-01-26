В Ашхабаде стартовали Дни белорусской культуры

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января в Ашхабаде во Дворце мукамов Государственного культурного центра прошла торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Беларусь в Туркменистане, приуроченных к празднованию 25-летия с момента установления дипломатических отношений между двумя странами.

Программа культурной акции будет включать в себя концертные выступления мастеров искусств дружественной страны, творческие встречи, кинопоказы, выставку работ современных фотографов Беларуси, а также в дар Государственной библиотеке Туркменистана было передано факсимильное издание "Книжное наследие Франциска Скорины".

ИП "ТУРКМЕНинформ"