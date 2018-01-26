МИД Туркменистана посетил посол Индии

АШХАБАД, 25 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 января в МИД Туркменистана прошла встреча с отбывающим из страны в связи с завершением своего пребывания на посту Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Индия Тхатипамула Венката Нагендра Прасадом. Его принял глава внешнеполитического ведомства Рашид Мередов.

В ходе встречи министр и его гость подвели итоги развития межгосударственного сотрудничества за годы пребывания посла в должности (с июля 2014 года) и обсудили актуальные вопросы строительства газопровода ТАПИ.

ИП "ТУРКМЕНинформ"