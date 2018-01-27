Туркменский лидер посетил Академию наук

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Академию наук страны.

Глава государства принял участие в общем собрании ученых, специалистов и глав научно-исследовательских институтов, на котором был избран новый руководитель Академии, внеся на голосование кандидатуру Сапардурды Тойлыева, ранее занимавший посты вице-премьера по науке, образованию, здравоохранению, спорту, молодежи и общественным вопросам, а также председателя Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

Кроме того, туркменский лидер выступил на заседании с речью, в которой обозначил приоритеты развития отечественной науки и сферы образования на дальнейшую перспективу, подчеркнул предпринимаемые меры по материально-техническому оснащению системы подготовки высококвалифицированных кадров для всех отраслей национальной экономики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"