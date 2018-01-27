Глава Туркменистана произвел новые назначения

АШХАБАД, 26 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов освободил Тойлы Комекова от должности председателя Государственного комитета по спорту, на которой он пребывал с февраля минувшего года, в связи с переходом на другую работу.

Также глава государства назначил Назаргулы Шагулыева, который с марта 2015 года является Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Беларуси и Постоянным полномочным представителем Туркменистана при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, одновременно главой туркменской дипмиссии в Латвии.

Ранее Н.Шагулыев являлся Чрезвычайным и Полномочным Послом Туркменистана в Королевстве Саудовская Аравия (город Эр-Рияд), Государстве Кувейт, Королевстве Бахрейн, Султанате Оман, а также Постоянным представителем Туркменистана при Организации Исламского Сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"