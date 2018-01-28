Делегация Туркменистана посетила Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 27 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января делегация внешнеполитического ведомства Туркменистана отправилась с визитом в Таджикистан.

Целью поездки явилось участие в прошедшем вчера в Душанбе 12-м совещании старших должностных лиц Диалога "Центральная Азия + Япония" на уровне заместителей министров иностранных дел стран-участниц Диалога.

В ходе встречи представители МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Японии обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества, возможности реализации новых совместных проектов в сферах транспорта и логистики, туризма и народных ремесел, экономики и обеспечения безопасности.

В рамках визита туркменская делегация была принята министром иностранных дел Республики Таджикистан Сирожиддином Асловым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"