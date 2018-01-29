advertisement avaza avaza1 avaza_news conditions culture_of_turkmenistan donate main_news poets rules turkmenistan wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 02 poll poll ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world ahalskiy balkanskiy dashoguzskiy lebapskiy mariyskiy ashkhabat world
информация о портале  |  Ахалский велаят  |  Балканский велаят  |  Дашогузский велаят  |  Лебапский велаят  |  Марыйский велаят  |  Ашхабад  |  новости в МИРЕ  |  + добавить в избранное
Туркменский Русский English
Политика |  Экономика |  Общество |  Культура |  Аналитика |  Платная версия
 поиск
RSSRSS вся лента WAP
RSS эксклюзивPDA
Печатная версия изданияПечатная версия издания
29.01.2018 / 05:26 msk / 07:26 trk
e-mail
пароль
регистрация   вход
Вы здесь: Главная -> ЭКОНОМИКА
Состоялось итоговое заседание правительства Туркменистана
28.01.2018 11:42

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров по итогам социально-экономического развития страны за 2017 год.

В ходе встречи вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед главой государства о работе вверенных им структур и текущем положении дел во всех отраслях национальной экономики, а также туркменский лидер произвел ряд кадровых перестановок и новых назначений в руководящем аппарате страны.

В частности, прозвучали данные о том, что в сравнении с 2016 годом рост ВВП составил 6,5 процента, в том числе этот индикатор в промышленном секторе увеличился на 5,5 процента, строительстве – на 1,3 процента, транспортно-коммуникационном комплексе – на 11,1 процента, торговле – на 9,4 процента, сельском хозяйстве – на 5 процентов, в сфере услуг – на 9 процентов, производство продукции в целом выросло на 6,4 процента.

Объем розничного товарооборота увеличился на 19 процентов, за счет всех источников финансирования было освоено капиталовложений на сумму 49,8 миллиарда манатов.

Доходная часть Государственного бюджета исполнена на уровне 101,8 процента, а расходная – 96,4 процента.

В настоящее время в стране возводится около 1700 крупных объектов общей стоимостью свыше 42 миллиардов долларов США, из которых 48,5 процента – производственного, а 51,5 процента – социально-культурного назначения.

В рамках релизации Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года в 2017 году построено 10 объектов социального назначения, 623,6 километра инженерных сетей, 1214,3 тысячи квадратных метров жилья. В настоящее время продолжается строительство 31 водоочистного комплекса, 59 социальных объектов, 352 тысяч квадратных метров жилья, а также инженерно-коммуникационных систем.

В сфере ТЭК план по выпуску автомобильного бензина выполнен на 101,4 процента, дизельного топлива – на 100,3 процента, полипропилена – на 101,9 процента, смазочных масел – на 111,2 процента, сжиженного газа – на 108,2 процента.

Темп роста добычи природного и попутного газа составил 102 процента, экспорта газа – 101,1 процента, по освоению инвестиций –107 процентов.

По Министерству энергетики план выполнен на 108,7 процента, темп роста – 101,1 процента. Всего в 2017 году было выработано 23 миллиарда 848 миллионов 595 тысяч киловатт-часов электроэнергии при темпе роста 100,5 процента.

По Министерству строительства и архитектуры выполнено работ и услуг на 105,4 процента от производственного плана при темпе роста 100,6 процента. По ведомству коммунального хозяйства план выполнен на 110,2 процента, темп роста достиг 112,3 процента.

В то же время Государственным концерном "Туркменавтоеллары" план выполнен на 100,3 процента, темп роста – 102,7 процента.

В целом по транспортно-коммуникационному комплексу план выполнен на 103 процента, а темп роста составил 105 процентов.

В частности, по ведомству железнодорожного транспорта темп роста по грузообороту составил 106 процентов, по пассажирообороту – 100,1 процента.

По Министерству автомобильного транспорта план по оказанию услуг за прошедший год исполнен на 125 процентов при темпе роста 100 процентов. Этот показатель в секторе грузо- и пассажироперевозок равен по 101 проценту.

По службе "Туркменховаеллары" за рассматриваемый период темп роста по оказанию авиауслуг достиг 136 процентов. Этот показатель по грузо- и пассажирообороту составил, соответственно, 122 и 101 процент.

По Государственной службе морского и речного транспорта темп роста по осуществлению работ за отчетный период составил 105 процентов. Выполнение плана по грузоперевозкам достигло 152 процентов, а темп роста по пассажирообороту равен 154,3 процента.

По линии Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана общий объем товарооборота составил 4 миллиарда 891,4 миллиона манатов. По сравнению с 2016 годом прирост равен 12,8 процента.

По итогам встречи глава государства подписал постановление "О вопросах Государственной комиссии по поддержке в Туркменистане малого и среднего предпринимательства", распоряжение об утверждении лимитных объемов водопользования по велаятам и этрапам в 2018 году, постановления о предоставлении гражданам Туркменистана в частную собственность земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального строительства жилых домов, об утверждении Плана районирования сельскохозяйственных культур по велаятам в 2018 году, а также об обеспечении выращивания в стране высокого урожая хлопчатника в текущем году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"

назад | печать статьи | наверх

ОБЗОР БЛОГОВ
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Стипендия ОПЕК
ru.turkmenistan.neweurasia.net
И пусть никто не уйдет обиженным
ru.turkmenistan.neweurasia.net
Деноминация в Туркменистане будет "мягкой"
turkmeny.blogspot.com
КОНСТИТУЦИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 2008 года
Сокровища культуры Туркменистана
 

AWAZA

архив новостей
Печатная версия изданияПечатная версия издания
НЕДАВНО
Поэты современного Туркменистана
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
Туркменистан и Узбекистан отмечают юбилей дипотношений
По территории Туркменистана пройдет тестовый грузовой поезд из Китая в Иран
На новогодние праздники в Туркменистане введены дополнительные транспортные маршруты
В Туркменистане упорядочат сборы за авторское право
Как Вы оцениваете современное развитие туркменского спорта?
32.3% / 237 - Положительно
18.9% / 138 - Более положительно, чем отрицательно
25.3% / 185 - Нейтрально
9.4% / 69 - Более отрицательно, чем положительно
7.5% / 55 - Отрицательно
6.6% / 48 - Затрудняюсь с ответом
100% / 732
Голосование проводилось c 21.03.2017 по 28.04.2017
архив голосований
СТАТЬИ


МИСИ «Vector»: перед государствами Средней Азии в настоящее время стоит сложнейший вопрос выбора пути своей стратегической ориентации
Образовавшиеся после распада СССР...
Геополитические успехи Президента Туркменистана Г.Бердымухаммедова
С избранием в 2007 году Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова...
Гурбангулы Бердымухамедов: мировой энергорынок – не арена борьбы за сферы влияния
В настоящее время Туркменистан занимает 4-е место в мире...
Легко ли жить в Туркменистане?
Чтобы ответить на этот вопрос, надо самому жить в Туркменистане. Говорят, "хорошо там, где нас нет".
все статьи
ОБЗОР ПРЕССЫ


"Rai Tre" назвала Туркменистан лучшем направлением для туризма в 2018 году
Обзор прессы с 1 по 7 января
08.01.2018
Энергетики Дашогузского велаята перевыполняют плановые показатели
Обзор прессы с 30 октября по 5 ноября
01.11.2017
Выступление Президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова на заседании Совета старейшин (Ахалский велаят, 9 октября 2017 года)
Обзор прессы с 9 по 15 октября
10.10.2017
Президент Гурбангулы Бердымухаммедов обобщил итоги развития страны за 9 месяцев года
Обзор прессы с 2 по 8 октября
06.10.2017
Политика  |  Экономика  |  Общество  |  Культура  |  Аналитика  |  Платная версия
Рейтинг@Mail.ru Copyright © 2018 Информационный портал Туркменистана «ТУРКМЕНинформ».
Все права защищены Правила использования информации на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Designed by Neatary        Реклама на сайте		 ﻿