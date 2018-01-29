Состоялось итоговое заседание правительства Туркменистана

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел заседание Кабинета Министров по итогам социально-экономического развития страны за 2017 год.

В ходе встречи вице-премьеры и ответственные руководители отчитались перед главой государства о работе вверенных им структур и текущем положении дел во всех отраслях национальной экономики, а также туркменский лидер произвел ряд кадровых перестановок и новых назначений в руководящем аппарате страны.

В частности, прозвучали данные о том, что в сравнении с 2016 годом рост ВВП составил 6,5 процента, в том числе этот индикатор в промышленном секторе увеличился на 5,5 процента, строительстве – на 1,3 процента, транспортно-коммуникационном комплексе – на 11,1 процента, торговле – на 9,4 процента, сельском хозяйстве – на 5 процентов, в сфере услуг – на 9 процентов, производство продукции в целом выросло на 6,4 процента.

Объем розничного товарооборота увеличился на 19 процентов, за счет всех источников финансирования было освоено капиталовложений на сумму 49,8 миллиарда манатов.

Доходная часть Государственного бюджета исполнена на уровне 101,8 процента, а расходная – 96,4 процента.

В настоящее время в стране возводится около 1700 крупных объектов общей стоимостью свыше 42 миллиардов долларов США, из которых 48,5 процента – производственного, а 51,5 процента – социально-культурного назначения.

В рамках релизации Национальной программы Президента Туркменистана по преобразованию социально-бытовых условий населения сел, поселков, городов этрапов и этрапских центров на период до 2020 года в 2017 году построено 10 объектов социального назначения, 623,6 километра инженерных сетей, 1214,3 тысячи квадратных метров жилья. В настоящее время продолжается строительство 31 водоочистного комплекса, 59 социальных объектов, 352 тысяч квадратных метров жилья, а также инженерно-коммуникационных систем.

В сфере ТЭК план по выпуску автомобильного бензина выполнен на 101,4 процента, дизельного топлива – на 100,3 процента, полипропилена – на 101,9 процента, смазочных масел – на 111,2 процента, сжиженного газа – на 108,2 процента.



Темп роста добычи природного и попутного газа составил 102 процента, экспорта газа – 101,1 процента, по освоению инвестиций –107 процентов.

По Министерству энергетики план выполнен на 108,7 процента, темп роста – 101,1 процента. Всего в 2017 году было выработано 23 миллиарда 848 миллионов 595 тысяч киловатт-часов электроэнергии при темпе роста 100,5 процента.

По Министерству строительства и архитектуры выполнено работ и услуг на 105,4 процента от производственного плана при темпе роста 100,6 процента. По ведомству коммунального хозяйства план выполнен на 110,2 процента, темп роста достиг 112,3 процента.



В то же время Государственным концерном "Туркменавтоеллары" план выполнен на 100,3 процента, темп роста – 102,7 процента.

В целом по транспортно-коммуникационному комплексу план выполнен на 103 процента, а темп роста составил 105 процентов.



В частности, по ведомству железнодорожного транспорта темп роста по грузообороту составил 106 процентов, по пассажирообороту – 100,1 процента.

По Министерству автомобильного транспорта план по оказанию услуг за прошедший год исполнен на 125 процентов при темпе роста 100 процентов. Этот показатель в секторе грузо- и пассажироперевозок равен по 101 проценту.



По службе "Туркменховаеллары" за рассматриваемый период темп роста по оказанию авиауслуг достиг 136 процентов. Этот показатель по грузо- и пассажирообороту составил, соответственно, 122 и 101 процент.



По Государственной службе морского и речного транспорта темп роста по осуществлению работ за отчетный период составил 105 процентов. Выполнение плана по грузоперевозкам достигло 152 процентов, а темп роста по пассажирообороту равен 154,3 процента.

По линии Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана общий объем товарооборота составил 4 миллиарда 891,4 миллиона манатов. По сравнению с 2016 годом прирост равен 12,8 процента.

По итогам встречи глава государства подписал постановление "О вопросах Государственной комиссии по поддержке в Туркменистане малого и среднего предпринимательства", распоряжение об утверждении лимитных объемов водопользования по велаятам и этрапам в 2018 году, постановления о предоставлении гражданам Туркменистана в частную собственность земельных участков для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального строительства жилых домов, об утверждении Плана районирования сельскохозяйственных культур по велаятам в 2018 году, а также об обеспечении выращивания в стране высокого урожая хлопчатника в текущем году.

ИП "ТУРКМЕНинформ"