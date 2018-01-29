Глава государства продолжил кадровые рокировки

АШХАБАД, 28 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 января в ходе заседания Кабинета Министров страны Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов произвел очередные назначения.

Прежде всего, производя кадровые перестановки, глава государства внес изменения в состав правительства.

В частности, новым вице-премьером по вопросам промышленности стал прежний министр промышленности Керим Дурдымырадов. Он заступит на пост вместо Мухамметмырата Айдогдыева, переведенного на должность генерального директора Гарлыкского калийного горно-обогатительного комбината Государственного концерна "Туркменхимия" взамен Рустама Хамраева, при этом М.Айдогдыев до вхождения в состав членов правительства (в мае 2017 года) являлся председателем ГК "Туркменхимия".

Также новым заместителем Председателя Кабинета Министров Туркменистана по вопросам науки, образования, здравоохранения, спорта, молодежной политики и общественных вопросов стал Пурли Агамырадов, занимавший должность министра образования. Он также был назначен на должность председателя Чрезвычайной комиссии Туркменистана по борьбе с распространением болезней.

Бахаргуль Абдыева, являвшаяся заведующей отделом культуры Кабинета Министров, будет курировать сферу культуры в целом вместо Аннагелди Гараджаева, который теперь будет ответственным за развитие отечественного кинематографа.

Новым министром образования глава государства назначил М.Гелдиныязова, в настоящее время занимающего должность председателя Комитета Меджлиса Туркменистана по науке, образованию, культуре и молодежной политике.

В продолжение заседания глава государства объявил о решении о создании Министерства спорта и молодежной политики и назначении на должность его руководителя Д.Гулгелдиева.

Туркменский лидер также освободил Овезмырата Энермырадова от должности заведующего отделом сельскохозяйственных отраслей Кабинета Министров Туркменистана в связи с переходом на пост министра сельского и водного хозяйства

Новым председателем Главной государственной службы "Türkmenstandartlary" стал М.Какабаев,

Ведомство строительства и архитектуры возглавит прежний заместитель руководителя этого министерства С.Селимов. Новым заместителем стал Оразберди Нурыев.



Новым министром труда и социальной защиты населения назначен М.Сылапов, министром железнодорожного транспорта – А.Атамырадов, ранее они занимали должности заместителей руководителей данных министерств.

Новым заместителем министра труда и социальной защиты населения Туркменистана была поставлена Халбиби Тачджанова, а новым замом главы ведомства ж/д транспорта стал Маммет Акмаммедов.

Также заместитель председателя Главной государственной службы "Türkmenstandartlary" Бяшим Клычев Хемраевич "Türkmenstandartlary", а заместитель министра сельского и водного хозяйства по экономическим и финансовым вопросам Аманмухаммет Мырадов освобожден от временного исполнения обязанностей министра сельского и водного хозяйства.

Кроме того, за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, необеспечение выполнения Комитетом установленных заданий, был объявлен строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков председателю Государственного комитета по туризму Сердару Чолукову.

ИП "ТУРКМЕНинформ"