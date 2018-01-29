В Туркменистане определен лучший этрап года

В Туркменистане определен лучший этрап года29.01.2018 11:53
АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства страны были подведены итоги ежегодного конкурса на звание лучшего этрапа страны по итогам года.
По социально-экономическим показателям и лучшим результатам в сфере культуры победителем 2017 года был признан Векилбазарский этрап Марыйского велаята.
В данной связи глава государства распорядился выделить хякимлику этрапа денежную премию в размере 1 миллиона долларов США.
Кроме того, туркменский лидер подписал распоряжение об объявлении среди этрапов велаятов и городов с правами этрапов конкурса на достижение лучших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям в велаятах по итогам 2018 года.
ИП "ТУРКМЕНинформ"