В Туркменистане определен лучший этрап года

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства страны были подведены итоги ежегодного конкурса на звание лучшего этрапа страны по итогам года.

По социально-экономическим показателям и лучшим результатам в сфере культуры победителем 2017 года был признан Векилбазарский этрап Марыйского велаята.

В данной связи глава государства распорядился выделить хякимлику этрапа денежную премию в размере 1 миллиона долларов США.

Кроме того, туркменский лидер подписал распоряжение об объявлении среди этрапов велаятов и городов с правами этрапов конкурса на достижение лучших результатов по всем социальным, экономическим и культурным показателям в велаятах по итогам 2018 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"