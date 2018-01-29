Выражены соболезнования в связи с трагедией в Афганистане

АШХАБАД, 29 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Афганистан Мохаммаду Ашрафу Гани с выражением соболезнований по случаю теракта в Кабуле, унесшего множество человеческих жизней.

В своем послании глава государства передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"