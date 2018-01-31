МИД Туркменистана посетил посол Бангладеш

АШХАБАД, 30 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 29 января внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол Народной Республики Бангладеш (с резиденцией в Тегеране, Иран) Маджибур Рахман Буян, прибывший в Ашхабад с рабочим визитом.

В рамках состоявшихся переговоров были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Народной Республикой Бангладеш в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, сельского хозяйства и текстильной промышленности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"