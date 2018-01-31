Глава государства встретился с силовиками

Глава государства встретился с силовиками31.01.2018 11:22
БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января пребывающий с рабочим визитом в Балканском велаяте Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны, генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности.
Встреча была посвящена рассмотрению текущего положения дел в военных и правоохранительных органах страны, предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности страны.
Заслушав отчеты, туркменский лидер за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил выговор министру обороны Яйлыму Бердиеву, а также подписал документы о назначении на должности и освобождении от должностей судей.
В тот же день глава государства совершил на вертолете облет территории морского курорта и ознакомился с ходом работ по благоустройству и развитию инфраструктуры Национальной туристической зоны "Аваза".
ИП "ТУРКМЕНинформ"