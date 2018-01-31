Глава государства встретился с силовиками

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января пребывающий с рабочим визитом в Балканском велаяте Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны, генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности.

Встреча была посвящена рассмотрению текущего положения дел в военных и правоохранительных органах страны, предпринимаемых мерах по обеспечению безопасности и укреплению обороноспособности страны.

Заслушав отчеты, туркменский лидер за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки объявил выговор министру обороны Яйлыму Бердиеву, а также подписал документы о назначении на должности и освобождении от должностей судей.

В тот же день глава государства совершил на вертолете облет территории морского курорта и ознакомился с ходом работ по благоустройству и развитию инфраструктуры Национальной туристической зоны "Аваза".

ИП "ТУРКМЕНинформ"