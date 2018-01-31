В Ашхабаде обсудили пути спасения Арала

АШХАБАД, 31 января - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 января в Ашхабаде было проведено заседание правления Международного фонда спасения Арала (МФСА), для участия в котором в Туркменистан прибыли делегации в составе заместителей глав правительств Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, членов Исполкома, представителей МИД государств-учредителей МФСА.

На встрече был утвержден план работ Исполнительного комитета Международного Фонда спасения Арала на период председательствования Туркменистана, обсуждены аспекты подготовки к заседанию Совета глав государств-учредителей МФСА и разработки Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4).

ИП "ТУРКМЕНинформ"