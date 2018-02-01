Обсуждены вопросы развития туркмено-азербайджанского сотрудничества в сфере ТЭК

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмаром Магеррам оглы Мамедъяровым и вице-президентом по инвестициям и маркетингу Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Эльшадом Насировым, прибывшими в Туркменбаши в составе представительной делегации с рабочим визитом.

В ходе встречи глава государства и его гости обсудили обсудили пути развития межгосударственного сотрудничества в сферах ТЭК и энергетики, торговли, бизнеса и экономики, а также науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"