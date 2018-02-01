Главы МИД Туркменистана и Азербайджана провели встречу в Туркменбаши

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 1 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 31 января глава ведомства внешней политики Туркменистана Рашид Мередов провел в Туркменбаши встречу со своим коллегой из Азербайджана Эльмаром Магеррам оглы Мамедъяровым, прибывшим с рабочим визитом в страну.

Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития межгосударственного сотрудничества по всему спектру направлений, взаимодействия на Каспии, а также организационных аспектов подготовки к визиту в Туркменистан главы Азербайджана Ильхама Алиева.

ИП "ТУРКМЕНинформ"