Глава Туркменистана поздравил финского коллегу

АШХАБАД, 2 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Финляндской Республики Саули Вяйнямё Нийнистё с поздравлениями по случаю его повторного избрания на высший государственный пост.

В совем послании туркменский лидер пожелал коллеге крепкого здоровья, счастья, успехов в деятельности на высшем государственном посту во имя прогресса и процветания дружественной страны.

ИП "ТУРКМЕНинформ"