МИД Туркменистана посетила делегация КНР

МИД Туркменистана посетила делегация КНР03.02.2018 11:10
АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Китайской Народной Республики во главе с заведующим канцелярией по изучению партийной документации при Центральном комитете Коммунистической Партии Китая Лэн Жуном.
В ходе состоявшихся переговоров стороны произвели обмен мнениями о путях активизации межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.
ИП "ТУРКМЕНинформ"