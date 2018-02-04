МИД Туркменистана посетила делегация КНР

АШХАБАД, 3 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля ведомство внешней политики Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в страну делегация Китайской Народной Республики во главе с заведующим канцелярией по изучению партийной документации при Центральном комитете Коммунистической Партии Китая Лэн Жуном.

В ходе состоявшихся переговоров стороны произвели обмен мнениями о путях активизации межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

ИП "ТУРКМЕНинформ"