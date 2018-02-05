Глава Туркменистана провел совещание с членами правительства

АШХАБАД, 4 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров, которое было посвящено отчетам вице-премьеров и ответственных руководителей о результатах работы министерств и ведомств и развитии отраслей национальной экономики по итогам первого месяца года.

Заслушав представленные доклады глава государства поставил подписи под постановлением об объявлении очередного конкурса "Türkmeniň Altyn asyry" среди деятелей культуры и искусства страны, постановлением о строительстве в Ашхабаде международного ожогового центра на 130 мест, дал ряд поручений, а также объявил строгий выговор с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков заместителю Председателя Кабинета Министров Туркменистана Дадебаю Амангелдиеву за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, ослабление контроля над деятельностью курируемых министерств и ведомств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"