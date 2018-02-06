Туркменская делегация вернулась из Хорватии

НОВОСТИ В МИРЕ, 5 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 февраля делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Б.Мятиевым завершила двухдневный визит в столицу Хорватии Загреб, предпринятый с целью участия в двусторонних политических консультациях по линии МИД.

В рамках консультаций были обсуждены вопросы развития туркмено-хорватского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Таже в рамках визита туркменская деленация провела встречу с Государственным секретарем Министерства иностранных и Европейских дел Хорватии Здравкой Бушич и посетила Сабор (Парламент) Республики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"