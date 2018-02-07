Выражены соболезнования народу Пакистана

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Исламской Республики Пакистан Мамнуну Хусейну и премьер-министру Пакистана Шахиду Хакану Аббаси с выражением глубоких соболезнований по случаю гибели множества людей в результате теракта в воинской части района Сват.

В своем послании туркменский лидер осудил любые проявления терроризма и экстремизма и передал слова сопереживания и поддержки родным и близким погибших, пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"