Туркменский лидер провел рабочее совещание с хякимами

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с главами администраций столицы и регионов.

Совещание было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в велаятах и Ашхабаде, хода строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к новому сельскохоозяйственному сезону, а также запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"