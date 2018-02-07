Туркменский лидер провел рабочее совещание с хякимами

Туркменский лидер провел рабочее совещание с хякимами06.02.2018 12:37
АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с главами администраций столицы и регионов.
Совещание было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в велаятах и Ашхабаде, хода строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к новому сельскохоозяйственному сезону, а также запланированным мероприятиям и праздничным датам.
ИП "ТУРКМЕНинформ"