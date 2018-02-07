Новый посол Индии прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 6 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 февраля МИД Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индия Азар Абул Хасан Хан, прибывший в страну для вступления в должность.

После вручения копий верительных грамот состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и энергетики.

Азар Абул Хасан Хан сменит в должности Тхатипамулу Венката Нагендра Прасада, который работал в Туркменистане с июля 2014 по январь текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"