Турменистанцы знакомятся с культурой Ирана

Турменистанцы знакомятся с культурой Ирана08.02.2018 11:47
АШХАБАД, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля в Ашхабаде во Дворце мукамов была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Исламской Республики Иран в Туркменистане.
Программа культурной акции будет включать в себя концертные выступления мастеров искусств, творческие встречи, выставку произведений декоративно-прикладного творчества.
Организаторами мероприятия выступили Культурный центр Посольства ИРИ в Туркменистане и Министерство культуры Туркменистана.
ИП "ТУРКМЕНинформ"