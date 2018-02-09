Турменистанцы знакомятся с культурой Ирана

АШХАБАД, 8 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 7 февраля в Ашхабаде во Дворце мукамов была проведена торжественная церемония открытия Дней культуры Исламской Республики Иран в Туркменистане.

Программа культурной акции будет включать в себя концертные выступления мастеров искусств, творческие встречи, выставку произведений декоративно-прикладного творчества.

Организаторами мероприятия выступили Культурный центр Посольства ИРИ в Туркменистане и Министерство культуры Туркменистана.

ИП "ТУРКМЕНинформ"