Туркменский лидер принял нового посла Индии

АШХАБАД, 9 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Индии Азаром Абул Хасан Ханом, прибывшим в страну для вступления в должность.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах ТЭК и энергетики, транспорта и связи, международного сотрудничества.

Напомним, что Азар Абул Хасан Хан сменит в должности Тхатипамулу Венката Нагендра Прасада, который работал в Туркменистане с июля 2014 по январь текущего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"