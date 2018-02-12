Туркменский лидер провел заседание правительства

АШХАБАД, 11 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

Повестка дня встречи включала в себя рассмотрение текущего положения дел в сферах банков и финансов, статистики, промышленности, ТЭК, энергетики, транспорта и связи, торговли, сельского и водного хозяйства, культуры, науки и технологий, хода строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"