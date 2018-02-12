В Туркменистане установлен план по сбору коконов шелкопряда на текущий год

АШХАБАД, 12 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в минувшую пятницу заседания правительства Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал постановление об определении объемов производства коконов шелкопряда для каждого велаята страны.

В целом по стране, в текущем году предстоит собрать не менее 2030 тонн кокона шелкопряда.

Министерству текстильной промышленности предписано заключить с хякимликами велаятов генеральные договора на производство коконов шелкопряда, а также обеспечить дайханские объединения велаятов необходимым объемом высококачественного шелкопряда.

ИП "ТУРКМЕНинформ"