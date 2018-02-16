Глава Туркменистана принял участие в открытии новых объектов

АШХАБАД, 15 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в церемониях открытия новых объектов социального и экономического назначения.

В этот день были открыты новый деловой квартал общей площадью 69 гектаров на севере Ашхабада и современное предприятие по производству стекольной продукции в промышленной зоне Овадандепе Геоктепинского этрапа Ахалского велаята.

Туркменский лидер лично ознакомился с новыми объектами и их внутренним оснащением.

ИП "ТУРКМЕНинформ"