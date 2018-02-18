Выражены соболезнования народу США

Выражены соболезнования народу США17.02.2018 12:09
АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту США Дональду Трампу, в котором выразил соболезнования по случаю стрельбы в школе города Паркленд штата Флорида, унесшей множество человеческих жизней.
В своем послании туркменский лидер передал слова искреннего сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"