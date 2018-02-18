Новый посол Кипра прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 17 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Кипр в Туркменистане (с резиденцией в Москве) Леонидас С. Маркидис был принят председателем Меджлиса Туркменистана Акджой Нурбердыевой и посетил ведомство внешней политики страны.

В ходе проведенных встреч посол вручил свои верительные грамоты и был ознакомлен с основными направлениями внутренней и внешней политики Туркменистана, а также состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах международного сотрудничества, энергетики, транспорта, туризма, спорта, здравоохранения.

Ранее послом Кипра в Туркменистане являлся Георгиос Касулидис, который был аккредитован в Ашхабаде в декабре 2014 года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"