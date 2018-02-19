Состоялось очередное заседание Кабмина

Состоялось очередное заседание Кабмина18.02.2018 13:43
АШХАБАД, 18 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 16 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства страны.
Повестка дня встречи включала в себя рассмотрение текущего положения дел в различных сферах национальной экономики, хода подготовки к началу строительства афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия, линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан,других объектов социального и экономического назначения.
ИП "ТУРКМЕНинформ"