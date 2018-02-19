Туркменский лидер утвердил составы межправкомиссий с Азербайджаном и Египтом

АШХАБАД, 19 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение об утверждении состава с туркменской стороны межправительственной туркмено-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

В тот же день был утвержден и состав совместной межправительственной туркмено-египетской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

ИП "ТУРКМЕНинформ"