Рассмотрены актуальные вопросы жизни страны

АШХАБАД, 20 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее совещание по видео-селекторной связи с руководством велаятов и столицы.

В ходе мероприятия руководители отчитались перед главой государства о текущем положении дел в сельском хозяйстве, сфере транспорта и связи, обеспечении отопительного сезона, ходе благоустройства Ашхабада, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам.

ИП "ТУРКМЕНинформ"