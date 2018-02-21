Глава Туркменистана провел встречу с представителем "CNH Industrial"

АШХАБАД, 21 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад главным исполнительным директором по Азиатско-Тихоокеанскому региону компании "CNH Industrial" Стефано Пампалоне.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили возможности реализации новых совместных проектов в сферах экономики, инвестиций, строительства и сельского хозяйства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"