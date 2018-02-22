Правительство Туркменистана собралось на выездное заседание

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 22 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, пребывающий с рабочим визитом в Марыйском велаяте, провел в Мары выездное заседание Кабинета Министров.

Мероприятие было организовано с целью обсуждения текущего положения дел в различных отраслях народного хозяйства, хода реализации национальных программ и подготовки к запланированным церемониям по случаю старта очередного этапа строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, закладки фундамента линии электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, а также открытия новой железной дороги Серхетабат-Тургунди.

ИП "ТУРКМЕНинформ"