Глава Туркменистана принял зарубежных гостей

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 февраля пребывающий с рабочим визитом в Марыйском велаяте Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с прибывшими в Мары для участия в предстоящих сегодня в Мары торжественных мероприятиях министром экономики Объединенных Арабских Эмиратов Султаном Бин Аль-Мансуром, первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан Аскаром Маминым, государственным министром иностранных дел Республики Индия Мубаширом Джаведом Акбаром, заместителем премьер-министра Республики Узбекистан, председателем правления АО "Узбекнефтегаз" Алишером Султановым, генеральным директором департамента Азиатского банка развития по Центральной и Западной Азии Вернером Липаком, вице-президентом Исламского банка развития (ИБР) Мансуром Мухтаром и премьер-министром Исламской Республики Пакистан Шахидом Хаканом Аббаси.

В ходе проведенных встреч были обсуждены актуальные вопросы двстороннего сотрудничества, а также роль и значение строительства газопровода Туркменистан–Афганистан–Пакистан–Индия, линии электропередачи и оптико-волоконной связи Туркменистан-Афганистан-Пакистан, начало возведению которых будет положено 23 февраля, а также открытия новой железной дороги Серхетабат-Тургунди.

ИП "ТУРКМЕНинформ"