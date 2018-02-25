В Марыйском велаяте прошли торжественные мероприятия

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 февраля в Серхетабатском этрапе Марыйского велаята были проведены торжественные церемонии старта строительства афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП), а также ввода в эксплуатацию железной дороги Серхетабат-Тургунди.

В церемониях приняли участие Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов и специально приглашенные Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, премьер-министр Исламской Республики Пакистан Шахид Хакан Аббаси и государственный министр иностранных дел Республики Индия Мубашир Джавед Акбар.

Мероприятия были проведены в формате телемоста, после чего состоялось подписание Межправительственного соглашения о линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан между правительствами Туркменистана, Исламской Республики Афганистан и Исламской Республики Пакистан и Генеральных условий Соглашения с правительством принимающего государства по проекту газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

По завершении подписания документов главы Туркменистана и Афганистана, руководитель правительства Пакистана и государственный министр иностранных дел Индии отправились из Серхетабатского этрапа в город Герат в Афганистане, где торжества были продолжены на афганской территории.

ИП "ТУРКМЕНинформ"