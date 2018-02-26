Глава государства провел рабочее совещание

МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов, вернувшись из Герата (Афганистан), где продолжились торжественные мероприятия по началу строительства афганского участка газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), закладки линий электропередачи и оптико-волоконной связи по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан (ТАП) и вводу в строй железной дороги Серхетабат-Тургунди, провел рабочее совещание с членами правительства и рядом ответственных руководителей.

Совещание было посвящено обсуждению практических аспектов реализации проектов ТАП и ТАПИ, а также возможностей их дальнейшего развития.

ИП "ТУРКМЕНинформ"