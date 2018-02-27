В Марыйском велаяте открыты новые погранобъекты

В Марыйском велаяте открыты новые погранобъекты26.02.2018 11:07
МАРЫЙСКИЙ ВЕЛАЯТ, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 февраля Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественную церемонию ввода в строй нового комплекса зданий погранзаставы Серхетабатского пограничного соединения Государственной пограничной службы.
После церемонии глава государства лично ознакомился с оснащением объектов и условиями службы и быта военнослужащих.
ИП "ТУРКМЕНинформ"