Туркменистан вошел в состав бюро Комитета по внутреннему транспорту ЕЭК ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 26 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". На минувшей неделе в женевском отделении Организации Объединенных Наций состоялось заседание 80-й сессии Комитета по внутреннему транспорту Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК ООН), призванного содействовать развитию интегрированных, безопасных и устойчивых европейских транспортных систем.

В ходе сессии Туркменистан был избран членом Бюро Комитета на 2019-2020 годы.

ИП "ТУРКМЕНинформ"