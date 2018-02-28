Глава Туркменистана отправился в Лебапский велаят

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отправился из Марыйского велаята в Лебапский велаят.

Спортивные соревнования "Великий Шелковый путь" проводятся в преддверии предстоящего в сентябре одноименного авторалли и включали в себя легкоатлетическую эстафету, велосипедный заезд и гонки на автокарах. Туркменский лидер лично принял участие в заезде, после чего отбыл на церемонию ввода в строй Международного аэропорта в Туркменабате

Новая воздушная гавань Турменабата расположилась на территории более 600 гектаров и включает в себя 46 сооружений, в том числе, здание пассажирского терминала площадью 37 тысяч квадратных метров, технические и административные здания, взлетно-посадочная полоса имеет длину 3800 метров и ширину 60 метров.

Глава государства ознакомился с комплексом аэропорта и его техническим оснащением и оставил запись в Книге почетных гостей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"