Туркменский лидер провел встречу со знаменитым автогонщиком

ЛЕБАПСКИЙ ВЕЛАЯТ, 27 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". 26 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с генеральным директором и организатором знаменитых авторалли "Eco Race" Жаном-Луи Шлессером, двукратным чемпионом мира по автогонкам в классе спортивных автомобилей, двукратным победителем ралли Париж-Дакар, который был приглашен в каечстве почетного гостя на состоявшихся в этот день в Туркменабате торжественных меропритяиях.

В ходе встречи глава гсоударства и его гость обсудили практические аспекты организации авторалии "Великий Шелковый путь", расширения сотрудничества в области автоспорта.

ИП "ТУРКМЕНинформ"