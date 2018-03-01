Посольство Туркменистана в Грузии провело спортивные мероприятия

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 февраля - ИП "ТУРКМЕНинформ". В минувшую субботу в Тбилиси был проведен легкоатлетический пробег "Кубок Шелкового пути", приуроченный к прошедшим на этой неделе в Турменистане спортвным мероприятиям в честь подготовки авторалли "Великий Шелковый путь".

Мероприятие было организовано Посольством Туркменистана в Грузии совместно с мэрией города Тбилиси, комитетом парламента Грузии по спорту и делам молодежи, Министерством культуры и спорта, Федерацией корпоративного спорта и Федерацией туризма Грузии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"