Женщины Туркменистана получат подарки в честь 8 марта

АШХАБАД, 1 марта - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 февраля Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов подписал распоряжение о выделении в честь приближающегося празднования Международного женского дня денежных подарков в размере 40 манатов женщинам, работающим на предприятиях, в учреждениях и организациях, независимо от формы собственности, а также получающим пенсию и государственные пособия, обучающимся в аспирантуре, докторантуре и клинической ординатуре с отрывом от производства, слушательницам курсов Академии государственной службы при Президенте Туркменистана со сроком обучения не менее двух учебных лет, студенткам, школьницам и воспитанницам детских дошкольных учреждений.

Подарки будут вручаться в торжественной обстановке на местах 1-6 марта от имени главы государства.

ИП "ТУРКМЕНинформ"